Dass Gebäudetechniker*innen in Österreich händeringend nach Arbeitsplätzen suchen müssen, kommt kaum vor – wenn dann müssten sie abgeworben werden. Was ist es denn, das solchen Fachkräften im arabischen Raum geboten wird, was ein Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Standorten ist?



Mokrani: Es kommt immer darauf an, was man möchte. Wenn man eine Familie hat, ist es natürlich nicht ganz so einfach, seinen Wohnsitz zu wechseln. Ich kann jetzt erstmal nur von Deutschland sprechen, aber wenn man einen deutschen Wohnsitz und Arbeitsort hat, dann zahlt man in der Regel deutsche Steuern. In vielen arabischen Staaten gibt es hingegen einen Steuervorteil, den man in Europa – bestimmt auch in Österreich – so nicht hat. Das ist ein großes Plus. Man verdient zudem wesentlich mehr – schon allein durch den Steuervorteil –, aber der Verdienst ist allgemein höher als das, was man hier in Europa kennt. Letztendlich wollen manche Fachkräfte auch die Kultur kennenlernen und für sich selbst eine Entwicklung machen, ob das Mindset-mäßig ist oder um einfach mal zu sehen, wie es woanders aussieht. Diese Erkenntnisse bei sich zu integrieren und wenn man zurückkommt umsetzen zu können, ist immer ein persönlicher Gewinn.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Fachkräftemangels, der in Europa wie auch in arabischen Staaten ein Problem darstellt, längerfristig? Sprechen wir dann von einer potenziellen Talenteflucht, wenn aus verschiedenen Kontinenten um dieselben Fachkräfte gerungen wird?



Mokrani: Ich glaube, es kommt immer auf die Leute selbst und ihre Bedürfnisse an. Da, wo die besten Möglichkeiten und sozialen Lebensstandards vorhanden sind, werden die Menschen schlussendlich hingehen. Dabei ist nicht immer nur das Geld von Bedeutung, sondern auch viele Aspekte drumherum, wie etwa die Teamintegration, was das Unternehmen für sein Personal tut und wie es mit der Sprache oder Weiterbildungen aussieht. Unternehmen müssen darauf achten, dass sie wettbewerbsfähig sind und bleiben – ob das jetzt kurz- oder mittel- oder langfristig ist –, um die besten Fachkräfte anzuziehen und weiterhin zu halten.