Nach der Insolvenz des Salzburger Heizungsherstellers Windhager steht nun fest: Die Windhager Logistik GmbH, für die ein Konkursverfahren beantragt war, wurde per Gerichtsbeschluss geschlossen. Ein Liquidationsverfahren ist eingeleitet, das betrifft auch das im Bau befindliche Wärmepumpen-Werk in Pinsdorf. Dieses soll „bestmöglich verwerter", also verkauft werden, wie der KSV 1870 informiert.





