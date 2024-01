Die Zahlungsunfähigkeit von Windhager kam überraschend, so viel lässt sich mit Sicherheit sagen. Die ersten, die Ende 2023 eine Ahnung von der drohenden Insolvenz bekamen, waren die 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens: Als nämlich die Dezember-Gehälter ausblieben. Danach ging es rasch. Schon am Freitag, den 5. Jänner drangen die Gerüchte nach außen, und am Montag darauf stellte das Unternehmen einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über die Windhager Zentralheizung GmbH sowie die Windhager Zentralheizung Technik GmbH. Über die Windhager Logistik GmbH wurde hingegen gleich ein Konkursverfahren eröffnet, das in der Regel mit der Schließung des Unternehmens endet. In dieser Logistik-Tochter ist der Neubau des Wärmepumpenwerks im oberösterreichischen Pinsdorf gebündelt, der damit zum Erliegen kam.

Soweit die bekannten Fakten. Nur: Wie konnte es zur Insolvenz eines Unternehmens kommen, das noch 2022 das erfolgreichste Geschäftsjahr seines 100-jährigen Bestehens feierte? Welche Folgen hat das für den österreichischen Heizungsmarkt? Und was hat das mit den sprichwörtlichen Pappenheimern zu tun?