Für Andreas Millies, seit zehn Jahren Leiter Technisches Training + Training Center bei Reflex, sind die beiden Neueröffnungen eine logische Konsequenz der Entwicklungen des Wettbewerbs: „Die Nachfrage und der daraus resultierende Schulungsbedarf nach unseren Systemlösungen und Produkten aus der wasserführenden Versorgungstechnik ist in den letzten fünf Jahren stetig größer geworden." Dem wolle man mit den Standorten in Wien und Lyon nun Rechnung tragen. Vor Ort können sämtliche Systeme aus dem Reflex-Portfolio in Funktion erlebt werden, „was natürlich einen wesentlich höheren Mehrwert bietet als die rein theoretische Wissensvermittlung über PowerPoint-Präsentationen, Betriebsanleitung und Produktkataloge", so Millies weiter.



Sowohl in Österreich als auch in Frankreich können die Kund*innen sowie Mitarbeitende vor Ort die praxisorientierten Fachschulungen besuchen. Von der Druckhaltung über die Servitec Vakuum-Spührrohrentgasung bis hin zur neuen Reflex Hydroflow Frischwasserstation machen die Standorte in Wien und Lyon alle Technologien im Training erlernbar. In Lyon stehen auf einer Fläche von 330 Quadratmetern, in Wien auf 100 Quadratmetern, unter anderem ein Ausstellungsraum, ein Meeting-Raum und Büros für Verfügung. Digitale Module erweitern das Schulungsspektrum.