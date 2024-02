Die Einstiegsfrage in der aktuellen Folge von reNEWSable lautet: „Blockchain oder Bierkiste?“ Das bringt die Frage auf den Punkt, ob es ein hochtechnisches System braucht, um die produzierte Energie punktgenau und automatisiert abzurechnen, oder ob in guter österreichischer „passt-scho“-Mentalität ein ungefährer Ausgleich in Form von einmal jährlich gemeinsam konsumierten Naturalien reicht.

Dass beides möglich ist, zeigt in positivem Sinne die Flexibilität des gesetzlichen Rahmens für Energiegemeinschaften. Aber so wenig Bürokratie dankenswerterweise hier vorgeschrieben ist, so komplex ist dieselbe bei der Kommunikation mit dem Netzbetreiber, und letztendlich auch in der Abwicklung der Netzgebühren. Hier muss es ebenfalls einfacher, unbürokratischer werden. Dann, davon bin ich überzeugt, wird der Anreiz, sich mit seiner PV-Anlage an einer Energiegemeinschaft welcher Art auch immer zu beteiligen, so groß werden, dass hier ein wesentlicher Beitrag zur erneuerbaren Energiegewinnung und zur dezentralen Netzstabilität geleistet werden kann.

Wohlgemerkt, und das als letzte Anmerkung mit Blick in die Zukunft: Derzeit sehen wir Energiegemeinschaften ja nur im Zusammenhang mit der Stromerzeugung. Energiegemeinschaften sind aber rein rechtlich auch für Wärmeerzeugung und deren gemeinschaftliche Nutzung möglich. Das hat noch einmal ganz andere Herausforderungen – aber dazu demnächst mehr.