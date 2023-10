Die Rittal Räumlichkeiten werden mittels drei Luftwärmepumpen und der Energie aus der neuen Photovoltaik-Anlage mit 150 kWp beheizt. Eine Umrüstung des Heizsystems auf wassergeführte Niedertemperatur-Deckenpanele samt angebundener Regeltechnik wurde seit Ende 2022 schrittweise durchgeführt. Wärmepumpen, PV-Anlage und eine moderne Gebäudeleittechnik sparen so jährlich bis zu 150 Tonnen CO 2 ein.

Die Bauarbeiten an der PV-Anlage, die sich über eine Fläche von 800 m2 verteilt, wurden Ende Juni 2023 abgeschlossen. Energiedaten wie Produktion und Verbrauch sind für die Mitarbeitende in Echtzeit abrufbar. Auch die Niederlassungen in Graz und Lustenau werden von der neuen Installation in Wien profitieren: Ihnen wird ein Teil dieses Stroms mittels Energiegemeinschaft zur Verfügung gestellt.

Bei den Installationen kam die hauseigene Expertise des Energy & Power Teams unter der Leitung von Christoph Unger und wo möglich Rittal Komponenten zum Einsatz. „Endlich können wir zeigen, dass uns nicht nur die Nachhaltigkeit unserer Produkte – wie z.B. Kühlgeräte der Blue e+ Reihe für mehr Energieeffizienz – wichtig ist, sondern auch, dass wir bereit sind, für eine grüne Zukunft selbst etwas zu investieren. Das ist Nachhaltigkeit, die wirkt“, freut sich Marcus Schellerer.