Laut aktuellem Branchenradar für Dämmstoffe in Österreich brachen die Herstellererlöse im Jahr 2023 um 23,1 Prozent gegenüber Vorjahr ein. Der Umsatz sank auf rund 351 Mio. Euro. Die Kontraktion des Marktes erfasste alle Dämmstoffmaterialien: Der Umsatz mit Mineralwolle und Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen sank im Jahr 2023 um zirka 15 Prozent, bei Schaumstoffen um rund 28 Prozent. Mit 4,7 Millionen Kubikmeter fiel die Nachfrage auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2004. Verantwortlich dafür soll allerdings nicht nur der bekanntermaßen schwächelnde Neubau sein. Rund 60 Prozent des Rückgangs waren laut Markterhebung auf fehlende Investitionen in der Gebäudesanierung zurückzuführen.

So verkürzte sich etwa bei Einfamilienhäusern der Umsatz mit Baumaßnahmen im Gebäudebestand im Jahresvergleich um mehr als 30 Prozent. Der Hintergrund: Im Vorjahr kosteten Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle oder den Geschoßdecken im Schnitt um fast ein Drittel mehr als noch drei Jahre davor. „Im Vorjahr hat sich Österreich von den selbst gesteckten Zielen hinsichtlich der Dekarbonisierung des Gebäudebestands weit entfernt“, stellt Andreas Kreutzer, Geschäftsführer von Branchenradar Marktanalyse fest. Es sei daher zu hoffen, dass die Nachjustierungen in der Förderlandlandschaft im heurigen Jahr zu einer Trendwende führe.