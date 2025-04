"Elektrifizierung spielt für die Energiewende eine wichtige Rolle, sei es durch Wärmepumpen, die mit Strom betrieben werden, oder durch Batteriespeicher, die erneuerbaren Strom effizient speichern und nutzen", sagt Stefan Ortner. Als Schritt in Richtung all electric society will er die Beteiligung von ÖkoFEN an Voltofy aber nicht sehen, denn eine nachhaltige und effiziente Energiezukunft setzt für ihn nicht nur auf Strom, sondern auch auf die intelligente Kombination verschiedener erneuerbarer Energien. Ortner: "Gerade bei älteren oder größeren Gebäuden sehen wir für Pellets eine große Zukunft. Nur so können wir möglichst unabhängig von fossilen Brennstoffen werden und die Energieversorgung flexibel und stabil gestalten."

Auch Robert Buchinger sieht Voltofy als Ergänzung für den Markt, mit klarer Konzentration auf erneuerbaren Strom abseits der Wärmebereitstellung: "Derzeit liegt der Fokus rein auf EPC-Leistungen für Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie, die Vermarktung von Batterien für Regelenergie und am Sportmarkt, sowie technische Betriebsführung und Wartung." Ein Eintritt in den Heizungsmarkt oder das Angebot von Systemlösungen von Batteriespeichern inklusive Wärmeerzeugung durch Pellets oder Solarthermie ist derzeit kein Thema für Voltofy.