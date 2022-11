Gemeinsam mit elf weiteren Projektpartnern der Projektgruppe „EPSolutely“ forscht Steinbacher an zukunftsfähigen Konzepten, Technologien und Methoden für eine funktionierende EPS-Kreislaufwirtschaft. Geleitet wird das Projekt von Fraunhofer Austria. „Erstmals ist es gelungen, sämtliche Akteure innerhalb der Wertschöpfungskette für expandiertes Polystyrol zusammen mit der Forschung sowie weiteren relevanten Partnern an einen Tisch zu bringen.

>> Lesen Sie hier: „Kreislaufwirtschaft scheitert nicht an fehlenden technischen Lösungen"

Diese noch nie dagewesene Konstellation ermöglicht uns, gemeinsame Lösungen zu entwickeln“, freut sich Karl Ott, Gruppenleiter Intralogistik und Materialwirtschaft bei Fraunhofer Austria. Gemeinsames Ziel ist es, die in der österreichischen EPS-Industrie geltenden Recyclingquoten von aktuell 26 Prozent bei Bauware bzw. 56 Prozent bei Verpackungen auf bis zu 80 Prozent zu steigern.



So funktioniert das Kunststoff-Recycling



Damit EPS-Bauabfälle im Kreislauf geführt werden dürfen, muss das bis vor einigen Jahren noch gängige Hexabromcyclododecan (HBCD) abgetrennt werden. HBCD ist ein ringförmiges, bromiertes Kohlenwasserstoffmolekül. Der Stoff ist bei normalen Temperaturen fest und nur sehr wenig wasserlöslich. Eine seiner Eigenschaften ist dabei besonders wichtig: Der Stoff verzögert die Entzündung von Kunststoffen und verlangsamt die Ausbreitung der Flammen. HBCD ist jedoch schlecht für Umwelt und Gesundheit. Der Stoff ist zudem langlebig, kann also in der Umweltschlecht abgebaut werden.



Das Abtrennen von HBCD ist aktuell nur mit dem vom Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung entwickelten CreaSolv-Prozess sinnvoll möglich. „Kunststoffe sind sehr intelligente Werkstoffe und in der Verarbeitung äußerst energiearm. Durch ihre Verwendung als Dämmstoffe wird die Energie, die zur Herstellung nötig ist, innerhalb eines Lebenszyklus um ein Vielfaches eingespart“, so Hebbel.