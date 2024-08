Für Landesrat Martin Zauner wird diese Entwicklung nicht überraschend zu sein, er äußerte sich Mitte August bereits zur hohen Nachfrage: „Die Förderung ist so erfolgreich, dass ich das Kontingent für 2024 mehrfach aufgestockt habe." So hätten mehr Zusagen erteilt werden können, als ursprünglich im Wohnbauförderungsprogramm vorgesehen gewesen sei.



2024 hat man in Salzburg also bereits im Sommer die Jahresleistung von 2023 übertroffen. „Damit kann man schon sehr zufrieden sein, aber wir müssen aus Vorsicht im Umgang mit dem Budget steuernd eingreifen und die Auszahlung voraussichtlich ab September vorübergehend aussetzen, um andere Fördersparten, wie den geförderten Mietwohnbau, die Eigentumssparte und die Wohnbeihilfe nicht zu gefährden“, so Zauner am 16. August in der Salzburger Landeskorrespondenz.

>>> Wärmewende auf der Wartebank