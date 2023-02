Die Viessmann Climate Solutions SE will sich als First Mover bei der Entwicklung und Fertigung von stationären Stromspeichern positionieren. Das Unternehmen wird seine Kapazitäten für die Produktion des Stromspeichers Vitocharge VX3 dieses Jahr deutlich erweitern. Zu diesem Zweck soll die bereits bestehende Serienfertigung am Standort Faulquemont in Frankreich um zwei weitere Linien ergänzt und die Stückzahl durch einen höheren Automatisierungsgrad verfünffacht werden. Die Investition von mehr als acht Mio. Euro stellt einen Teil der im Frühjahr 2022 angekündigten Investition von einer Mrd. Euro für den Ausbau von Wärmepumpen und anderen umweltfreundlichen Klimalösungen dar.

