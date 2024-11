VIZ-Obmann Alexander Sollböck eröffnete den Tag und dankte Teilnehmer*innen sowie 34 Mitgliedsbetrieben für ihr Kommen – mit Blick auf nächstes Jahr stellte er dabei nach fünf Neuzugängen 2024 bereits weiteren Verbandszuwachs in Aussicht. Markus Ecker von der Raiffeisen Bank International holte das Thema Nachhaltigkeit als Faktor für die Vergabe von Krediten beim ersten Vortrag auf die Bühne. Neben dem fachlichen Input zeichnete sich dabei insbesondere ab, dass ESG, Green Deal, Taxonomie & Co. innerhalb Branche zwar auf Interesse stoßen, jedoch die Aufmerksamkeit für rechtliche Materien wie der KIM-Verordnung, die das Tagesgeschäft bereits stark beeinflussen, momentan überwiegt.



Ans Eingemachte in der Form von Wirtschaftszahlen ging es mit Christine Enichlmair von der KMU Forschung Austria. Neben grundsätzlichen Branchendaten (das Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsgewerbe umfasst in Österreich 5.200 Unternehmen, sorgt für 2,52 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung und 7,14 Mrd. Euro Umsatzerlöse), zeichnete sich dabei vor allem die Berg- und Talfahrt der Branche seit 2019 ab. Besonders pikant: Obwohl die Umsatzentwicklung in den Jahren 2021 (+4,9 %) und 2022 (+7,2 %) nominell gesehen positiv waren, ergab die preisbereinigte Umsatzentwicklung 2021 ein Nullsummen-Spiel und 2022 sogar ein Minus von 3,1 Prozent.

>>> Sanierung, Wärmepumpe und Elektrifizierung: Wo Marktchancen für die TGA-Branche brachliegen

Aber zurück ins aktuelle Geschäftsjahr! Mit Blick auf das erste Halbjahr 2024 vermeldeten 52 Prozent der befragten Branchenunternehmen eine sinkende Entwicklung der Montage im Neubau, 17 % im Bereich der Sanierung und 45 Prozent im Handel. „Der Bereich Reparatur und Sanierung gewinnt stark an Bedeutung“, bestätigte auch Enichlmair. Für das vierte Quartal des Jahres hegen 19 Prozent der befragten Unternehmen positive Erwartungen, negative Erwartungen sind es bei 25 Prozent. „Der Anteil der Betriebe mit einer schlechten Geschäftslage wird in den letzten Quartalen immer mehr, ähnlich verhält es sich mit den guten Beurteilungen“, so Enichlmair - aber: „Die Mitte bricht weg“, also jene Betriebe, die eine saisonübliche Geschäftslage melden.



Als größte Herausforderungen werden die Preissteigerungen bei Rohstoff und Materialien (77 %), der Fachkräftemangel (73 %) und Steuern und Abgaben (62 %) genannt. Im Vergleich mit restlichen der restlichen Sparte Gewerbe und Handwerk stehe die „Branche trotzdem noch relativ gut da“. Mit Blick auf 2025 rechnet Enichlmair mit einer "leichten Erholung", das komme jedoch auf die Baukonjunkturmaßnahmen und deren Umsetzung an.