Dazu weiß Forstinger viele Beispiele und typische Fehler aus der Praxis zu erzählen. So würden gerade Installateure im urbanen Bereich, die vor allem mit Gasheizungen Erfahrung haben, bei Wärmepumpen-Anlagen häufig dieselben Leitungsdimensionen verwenden: „3/4 Zoll und 15 kw, das ist der Standard“, so Forstinger. Bei den bis zu viermal so hohen Wassermengen einer Wärmepumpen-Anlage führt das jedoch nicht nur zu einem ineffizienten Betrieb, sondern auch zu erheblichen Problemen.

Auch der Schallschutz werde derzeit zu oft rein theoretisch betrachtet, hier hat er ganz einfach umzusetzende Richtlinien für Auslegung, Platzierung und Dämmung der Außeneinheiten von Luft-Wärmepumpen in das neue Schulungskonzept einfließen lassen.