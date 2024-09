Branchentreff der Gebäudetechnik : TGA-Konferenz 2024: Sanierung, Wärmepumpe und Elektrifizierung im Fokus

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Am 16. Oktober stehen jene drei Bereiche im Mittelpunkt, die in den aktuell schwierigen Zeiten für die Branche die größten Marktchancen versprechen: Die Sanierung des Altbestands, die Wärmepumpe als zentrale Technologie von morgen, und die Chancen und Hürden auf dem Weg zur "all electric society". Namhafte Referent*innen, intensive Diskussionen, spannende Fachvorträge: Was Sie auf der TGA-Konferenz 2024 erwartet!