Hinter Berta & Rudi steht die DBI AG, Teil der TMM Group, einer mittelständischen Unternehmensgruppe mit rund 220 Mitarbeitenden und mehr als 1.100 durchgeführten Projekten. Die DBI unterstützt seit ihrer Gründung 2018 die Planung technischer Gebäudeausrüstung und ist ein Anbieter von Lösungen für die Energie- und Gebäudetechnik.

Zu den angebotenen Dienstleistungen zählen Consulting (Energiekonzepte, CO 2 -Optimierung) sowie die planerische Betreuung aller Phasen eines Bauprojektes. Auch aufgrund des Unternehmenssitzes der Unternehmensgruppe in der Industrieregion Böblingen wurde der Fokus bereits frühzeitig auf komplexe Gebäudetypen wie Fabrikgebäude und Industriebauten gelegt. Die DBI zielt darauf ab, langjähriges Erfahrungswissen in Algorithmen zu überführen und so die Digitalisierung in der Baubranche zu unterstützen.