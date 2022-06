Austria Email legte 2021 gehörig zu

Zum Ausbau der Kapazitäten und als Maßnahme gegen steigende Lieferzeiten hatte Groupe Atlantic durch die Austria Email AG Ende 2021 in Deutschland 70 Prozent am Speicherhersteller Thermic Energy RZ übernommen.

„Wegen der Finanzierung des Erwerbs von Thermic Energy sowie den ambitionierten Investitionen in Knittelfeld wird für 2021 keine Dividende ausgeschüttet“, so Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG, der in der Groupe Atlantic die Konzernleitung für die DACH-Region sowie ausgewählte CEE Märkte verantwortet. Dies sei als klares Standortbekenntnis der Hauptaktionär*innen zu sehen.

Mit Investitionen in die Forschung und die Entwicklung von neuen Lösungen will sich Austria Email zusätzliche Wettbewerbsvorteile sichern. Ein Produktinnovation hinsichtlich Digitalisierung und Einbindung der Produkte in das Energiemanagement für Energieversorger und Wohnbaugesellschaften stellt der gemeinsam mit A1 Energy Solutions entwickelte smarte Warmwasserbereiter „Eco Grid“ dar. Mit diesem intelligenten Warmwasserbereiter, der als Weiterentwicklung eines konventionellen Warmwasserboilers als "grüne Batterie" funktioniert, wird das Wasser vorzugsweise dann erhitzt, wenn es den günstigsten Strom gibt. Das Prinzip dahinter: Ist mehr Strom im Netz vorhanden als gebraucht wird, erfolgt via Mobilfunk eine Aktivierung des Boilers durch ein integriertes IoT-Modul.