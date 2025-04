Für die Propan-Wärmepumpenlage werden zwölf Erdwärmesonden mit 120 Meter Tiefe genutzt. Die gewonnene Erdwärme wird mit den Wärmepumpen weiter angehoben und zum Heizen und zur Warmwasseraufbereitung genutzt. Die Technikzentralen finden in kleinen, begrünten Nebengebäuden Platz. Die Anbindung der einzelnen Wohnungen erfolgt über die neu errichteten Liftschächte. Der Strombedarf der Wärmepumpen wird in Zukunft zu einem Gutteil aus einer Photovoltaikanlage am Dach gedeckt werden, der Rest aus Ökostrom.

>>> Natürliches Kältemittel Propan: Die Zukunft ist brennbar

„Die Wiener Gemeindebauten sind das Flaggschiff des sozialen Wiens. Mit Erneuerungen wie dieser stellen wir sicher, dass die Wiener Gemeindebauten weiterhin eine hohe Lebensqualität bieten und nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch Zukunft unserer Stadt sind“, erklärt Christoph Maschek, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit und Wiener Stadtwerke. Das lassen sich die Stadtwerke auch kosten: „Allein Wien Energie investiert über fünf Jahre mehr als eine Milliarde Euro in die Wärmewende."

In rund sechs Monaten soll auch die Nachbaranlage (Deutschordenstraße 27-35) umgestellt werden, dort wird die Wärmepumpenanlage im Hof gerade errichtet. Weitere Wärmepumpen-Projekte verbunden mit Sanierungsmaßnahmen sollen in Gemeindebauten der Bezirke 13., 17., 19. und 23 folgen.