Erfreulich Neuigkeiten bringt Scheffer in Hinblick auf die Lieferzeiten und Preisentwicklung mit, bei denen sich nunmehr eine leichte Entspannung abzeichnet: „In den ersten Wochen des neuen Jahres hat sich der Himmel aufgehellt. So konnten wir unseren Partnern bereits verkürzte Lieferzeiten für Neubestellungen auf unser Wärmepumpen-Sortiment mitteilen.“ Während die Wartezeit 2022 – je nach Modell – bis zu 12 Monate betrug, schwankt diese jetzt zwischen sechs bis acht Monaten.

Ein weiteres Anliegen ist Vaillant 2023 das Thema Partnerschaft. „Vaillant pflegt ja traditionell sehr enge partnerschaftliche Beziehung zu seinen Kund*innen. Diese Beziehung basiert auf gegenseitigem Vertrauen sowie intensivem Austausch, der speziell auch für die Qualitätssicherung und weitergehende Innovationstätigkeit wichtig ist. 2023 werden wir in dieses Partnernetzwerk daher weiter investieren und die gute Zusammenarbeit noch intensivieren“, verspricht Scheffer. Damit wolle Vaillant auch dem hohen Beratungsbedarf für die klimafreundliche Umorientierung in der Energieversorgung gerecht werden: „Unsere Partnerbetriebe sind in punkto Beratung – ebenso wie unsere eigenen Mitarbeitenden, die hier Großartiges leisten – massiv gefordert." Das bindet wiederum personelle Kapazitäten, die ohnehin knapp sind. Eine der großen Herausforderungen, die sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird, ist daher der Fachkräfte-Mangel, wie Scheffer weiß: „Da fehlen uns schlichtweg gut ausgebildete Techniker*innen."

