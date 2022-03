Das sind die Gewinner der ETHOUSE Awards 2022

Die ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme hat den ETHOUSE Award 2022 verliehen. Der Preis würdigt zum elften Mal Sanierungen, die das Thema Energieeffizienz ganzheitlich realisieren und dabei auch architektonisch Impulse mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) setzen. In den Kategorien „Öffentliche Bauten“, „Wohnbau“ und „Wohnbau mit gewerblicher Nutzung“ wurden drei Siegerprojekte prämiert. Die Auszeichnung geht sowohl an Architekt*innen als auch an verarbeitende Betriebe und war mit einem Preisgeld dotiert.



Drei ausgezeichnete Sanierungen heißt acht Sieger*innen: Die Siegerprojekte sind von West- nach Ostösterreich lokalisiert – eine Tiroler Schule, ein Linzer Stadthaus und eine Wohnhausanlage in Wien. Die energieeffizienten Gebäudesanierungen erreichen eine Reduktion des Heizwärmebedarfs bis zu 82 Prozent nach der Sanierung. Die gekürten Objekte stehen auch für Wärmeschutz mit ästhetischer Qualität und zeichnen sich u. a. durch einen behutsamen Umgang mit dem Altbestand aus.