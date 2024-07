Dem widerspricht wiederum die Bundessparte Bank und Versicherung in der WKO: Die verbindliche Förderzusage der KPC sei als Sicherheit für die Kreditvergabe nach KIM-V nicht ausreichend, lassen die Banken ausrichten. Also entweder die FMA ändert die Kreditvergabe-Richtlinien – was laut FMA nicht vor der nächsten Evaluierungsrunde 2025 möglich ist –, oder die KPC stellt ausführlichere Kreditzusagen bereit – was zu mehr Bürokratie und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führt.