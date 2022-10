Im österreichischen Forschungsprojekt FitNeS (FFG) wurde eine mit Propan (R290) betriebene fassadenintegrierte Kleinst-Split-Wärmepumpe (1.5-kW) für die dezentrale wohnungsweise Warmwasserbereitung entwickelt, diese wird derzeit im Labor getestet. Für minimalinvasive serielle Renovierungen kann die Fassadenintegration von entscheidender Bedeutung sein, v.a. in dicht besiedelten städtischen Gebieten, in denen die Verfügbarkeit von Wärmequellen begrenzt ist bzw. deren Erschließbarkeit technisch und wirtschaftlich schwierig ist.



Des Weiteren gibt es viele Fälle, in denen ein zentrales Wärmeversorgungs- und Verteil-System aus technischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen nicht machbar ist, gleichzeitig die Wohnungsgröße eine Installation innerhalb der Wohnung aber nicht erlaubt. Eine der größeren Herausforderungen bei der Fassadenintegration ist die Zugänglichkeit für die notwendige Wartung und Reparatur. Diese ist aber gleichzeitig eine Chance: Wenn der Zugang über die Fassade gewährleistet werden kann (Laubengang, Balkon, Steiger etc.), kann die sonst teilweise mühsame Abstimmung für den Zugang zu den Wohnungen mit den Mieter*innen vermieden werden.



Die technische Herausforderung ist ein kompaktes und attraktives Design der Wärmepumpen-Außeneinheit mit optimierter Luftführung für hohe Effizienz und möglichst geringe Schallemissionen. Das Konzept und das Design der Außeneinheit wurden durch Simulation und experimentelle Untersuchungen optimiert (siehe Abb. 1 und Abb. 2). Die thermische Sanierung in Kombination mit dem Umstieg auf wärmepumpenbasierte Heizungslösung erlaubt die Energiekosten deutlich zu senken und führt zu einer geringeren Abhängigkeit von steigenden Energiepreisen. Steigende Strompreise fallen bei einer wärmepumpenbasierten Heizung in einem thermisch sanierten Gebäude deutlich weniger ins Gewicht als steigende Gaspreise.