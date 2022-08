Die Übergabestelle des Trinkwassers aus dem öffentlichen Trinkwassernetz in die Trinkwasser-Installation erfordert besondere Aufmerksamkeit, um die Trinkwasserqualität zu erhalten und Armaturen vor Schäden zu schützen. Die Technik für eine sichere Hauswassereinführung hinter der Wasserzähleranlage deckt das Braukmann Portfolio von Resideo ab – auch als kompakte Produkt-Lösungen, die mehrere Komponenten vereinen und so den Montageaufwand reduzieren.



Neben dem vorgeschriebenen Rückflussverhinderer ist ein Filter nach DIN 1988-200 gefordert, um das Einspülen von Fremdkörpern zu verhindern. Ein Druckminderer ist bei zu hohem Druck (über 5 bar Ruhedruck an einer Entnahmestelle) nach ÖNORM EN 806-2 gefordert. Dieser verhindert Schäden durch zu hohen Druck und reduziert den Wasser- und Energieverbrauch. In allen drei Produktsegmenten finden sich Modelle im Sortiment von Resideo. So sind beispielsweise in den Filterkombinationen PrimusPlus-FK rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer integriert. Mit Größen von ½’’ bis 2’’ decken sie vielfältige Anwendungsgebiete ab und sichern so in Einfamilienhäusern wie in größeren Wohngebäuden ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser – bei gleichzeitigem Schutz vor zu hohem Druck.