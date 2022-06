Die Gesamtbetrachtung ist ausschlaggebend

Für die Umsetzung der strategischen Zielsetzungen der Bauherr*innen für die spätere Nutzung und zur Optimierung der LZK sind bereits in den ersten Projektphasen (Konzeption, Planung und Errichtung) entsprechende Weichenstellungen notwendig. Inhaltliche und methodische Anforderungen sind dafür am Beginn eines Projektes festzulegen, und zwar die Strukturierung der Kostendaten, die für eine Vergleichsbasis als Kennzahlen über einen längeren Zeitraum erfasst werden müssen, die Definition von Objekt- und Bauteilnutzungsdauern und Betrachtungszeiträumen.



Die LZK-Prognose und eine LZK-Optimierung reichen von der Konzeption über die Planung bis hin zur Verankerung und Umsetzung in Ausschreibung, Vergabe, Vertrag und Abrechnung (AVVA) und beinhalten auch eine periodengerechte Planung der Instandhaltung und Ersatzinvestitionen sowie die Vollständigkeit von weiteren Kostenfaktoren im Betrieb. Genauso wichtig ist es, ein Lebenszyklus-Controlling in diesen ersten Projektphasen aufzubauen und in der Nutzungsphase weiterzuführen. Erst hier zeigt es dann, ob alle vorher getroffenen Annahmen (im Sinne von Vergleichswerten und Berechnungen) für die Folgekosten (als Teil der Lebenszykluskosten) tatsächlich eintreten.



Im Bereich Kreislaufwirtschaft im LZ schafft der Klimawandel große Herausforderungen in Richtung Reduktion des Ressourceneinsatzes bei Energie, Wasser und Materialien, um einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit zu leisten. Die Nachhaltigkeitszielsetzung darf sich dabei nicht nur auf die Planungs- und Errichtungsphase beschränken, sondern ist – im Sinne der Ökologisierung von Immobilien – auch in der Nutzungsphase entsprechend umzusetzen und weiterzuentwickeln.