In Schörfling am Attersee ist das Unternehmen seit 2004 angesiedelt. Der ursprünglich auf 80 Mitarbeitende ausgelegte Neubau wurde 2008 erweitert, um der wachsenden Zahl an Arbeitsplätzen gerecht zu werden. Über das Raumklima habe es seitdem immer wieder Beschwerden gegeben, weil die RLT-Anlage nicht optimal auf die höhere Anzahl an Mitarbeitenden ausgelegt war, erzählt Andrea Bell.

Vor allem in den Wintermonaten konnte die erforderliche relative Luftfeuchte oft nicht erreicht werden. Zusätzlich klagten Mitarbeitende in einigen Bereichen über zu hohe Temperaturen und mangelnde Luftqualität. Ein Blick zum deutschen Stammsitz in Gersthofen zeigte eine mögliche Lösung: Dort hatte eine Direkt-Raumluftbefeuchtung im Zuge eines Corona-Hygienekonzepts positive Auswirkungen auf die Luftqualität und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden.



Bell erinnert sich: „Sowohl vom Facility Management als auch vom Team in Deutschland gab es sehr viel positives Feedback. Die Luftqualität auch für unsere Mitarbeitenden spürbar zu verbessern und gleichzeitig das Risiko von Atemwegsinfektionen zu reduzieren, waren für uns ausschlaggebende Gründe, ebenfalls eine zusätzliche Luftbefeuchtung einzubauen."

