Die rot-pinke Wiener Regierung setzt in der Förderung von Gebäudesanierung zukünftig auf eine Dekarbonisierungsförderung. Das Hauptaugenmerk der neuen Sanierungs- und Dekarbonisierungsverordnung 2024 liegt somit auf der Förderung von Sanierungsmaßnahmen wie Heizungstausch und thermischer Sanierung in Gebäuden und Wohnungen, der Vereinfachung der Förderabwicklung und der Erweiterung des Kreises an möglichen Bezieher*innen. Die Verordnung tritt mit 1. März 2024 in Kraft.



