In Gebäuden mit dezentralen Anlagen zur Wärmebereitstellung, die

a.) für den Betrieb mit flüssigen fossilen Brennstoffen/fossilem Flüssiggas geeignet sind oder die mit festen fossilen Brennstoffen betrieben werden, oder

b.) – sofern sich das Gebäude in einem Gebiet befindet, in dem qualitätsgesicherte Fernwärme vorhanden ist (...) – die für den Betrieb mit gasförmigen fossilen Brennstoffen geeignet sind,

hat der/die Eigentümer*in im Falle a.) bis spätestens 30. Juni 2035 und im Falle b.) bis 30. Juni 2040 eine zentrale Anlage zur Wärmebereitstellung, die für den Betrieb mit fossilen Brennstoffen nicht geeignet ist, mit einer ausreichenden Leistung zum Anschluss aller einzelnen Nutzungseinheiten zu errichten.



Aus dem Beamtendeutsch übersetzt bedeutet das, dass unter anderem für Gebäude mit dezentraler Wärmeversorgung (z.B. Gaskombithermen) eine Verpflichtung zur zentralen Wärmeversorgung (z.B. über Fernwärme) eingeführt werden soll. Manfred Denk, Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker*innen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), plädiert dafür, die Konsequenzen zu bedenken, die sich durch eine generelle Umrüstung auf eine zentrale Wärmeversorgung für die Praxis ergeben: