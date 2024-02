Was schon im Vorjahr zu bemerken war, setzt sich heuer weiter fort: Die Hybridheizung ist wieder stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Der Wunsch der Kund*innen nach einer zukunftssicheren Heizungslösung lässt sich angesichts der schwer zu prognostizierenden Weltlage am besten durch ein mehrfach abgesichertes System erfüllen:



Wer sich nicht von einer Technologie und einer Energieform abhängig macht, sondern im Bedarfsfall – wie etwa bei Preisschwankungen am Energiemarkt – seine Heizung einfach umstellen kann, der ist langfristig am besten abgesichert. Zudem lässt sich so ein System auch verlässlich am umweltfreundlichsten und sparsamsten betreiben, so das Versprechen von bivalenten und multivalenten Systemen. Diese sind zwar teurer und brauchen bessere Planung und höheren Wartungsaufwand, doch sie treffen einen Bedarf.