Im Kontext des Einsatzes von Luftwärmepumpen in Altbauten kommt der Dämmung der Gebäude eine Schlüsselrolle zu. In vielen Fällen erfüllt die bestehende Dämmung in Altbauten nicht mehr die heutigen Standards, was zu einem Verlust an Wärme führen kann. Dies wiederum bedeutet, dass die Luftwärmepumpen mehr Energie aufwenden müssen, um für angenehme Temperaturen im Gebäude zu sorgen. Diese Tatsache beeinträchtigt die Energieeffizienz erheblich.



Deshalb ist es oft unumgänglich, vor der Installation einer Luftwärmepumpe energetisch zu sanieren und die Gebäudehülle zu verbessern. Diese Maßnahmen können zwar kostenintensiv sein, führen jedoch zu einer gesteigerten Energieeffizienz, was sich wiederum in reduzierten Betriebskosten bemerkbar macht.