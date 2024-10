Aufgrund der anhaltend schwierigen Situation im Neubausektor ist die Nachfrage nach Split-Wärmepumpen deutlich geringer als nach Monoblock-Wärmepumpen, die bevorzugt in Bestandsgebäuden bei Heizungssanierungen eingesetzt werden. Die Beliebtheit von Wärmepumpen beim Heizungstausch zeigt sich auch in den Absatzzahlen der Leistungsklassen: Die meisten Heizwärmepumpen werden in den Klassen 5 bis 10 kW (42,87 %) und 10 bis 20 kW (51,29 %) verkauft. Trotz eines Rückgangs bei den Verkaufszahlen behauptet sich die Wärmepumpe weiterhin als führendes Heizsystem in Österreich und bleibt die bevorzugte Heizlösung.