Im Landeskrankenhaus Innsbruck werden jährlich 1.000 Menschen nach Herzinfarkten behandelt. Nun wurde das bestehende Gebäude erweitert. Für die Planung des neu eröffneten Herzkatheterlabors im Kinder- und Herz-Zentrum zeichnet das Tiroler Unternehmen Spiegltec verantwortlich. Der EPCMV-Spezialist aus Brixlegg konnte dabei vor allem seine große Expertise in der Planung unter Einsatz von BIM (Building Information Modeling) nutzen.



Durch das neue, vierte Labor wird sich die Wartezeit auf geplante Eingriffe verkürzen. „Unsere Investition in das neue Herzkatheterlabor ist eine Investition in die Gesundheit unserer Gesellschaft. Wir sind fest entschlossen, die bestmögliche Versorgung für Herzpatienten zu gewährleisten und sind stolz darauf, diesen bedeutenden Schritt gemacht zu haben“, so Thomas Koruga, der Projektverantwortliche bei den Tirol Kliniken.

