Der Bedarf an Klima- und Kältetechnik in der Industrie nimmt aufgrund globaler Temperatursteigerungen stetig zu. Die letzten sieben Jahre zählten zu den wärmsten weltweit. Infolgedessen erhöht sich die Belastung in vielen Gewerbe- und Produktionsgebäuden. Hohe Temperaturen können Materialien und Maschinen beeinträchtigen und haben signifikante Auswirkungen auf die Gesundheit und Arbeitsleistung.



Dies kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Erschöpfung und sogar Hitzeschlägen führen. Studien zeigen Produktivitätsrückgänge von 3 bis 12 Prozent während Hitzewellen. Reduzierte Konzentration, erhöhtes Fehler- und Unfallrisiko sowie eingeschränkte Kreativität beeinflussen die Leistungsfähigkeit negativ und verursachen finanzielle Einbußen für Unternehmen.



