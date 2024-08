TGA: Was macht Social Cooling mit dem Produkt TerraBreeze anders oder besser als vorhandene Kühltechnologien am Markt?



Philippe Schmit: Wir kombinieren sehr alte Kühlungstechnik mit modernen Technologien und verbessern so die Energieeffizienz. Einer unserer USPs ist, dass wir bis zu 90 Prozent weniger Strom verbrauchen als reguläre Kühltechniken wie etwa eine Multi-Split-Klimaanlage. Und das zweite Merkmal ist definitiv, dass wir keine Installationen brauchen. Das ist auch etwas, was derzeit noch nicht so am Markt vorhanden ist.



Die genaue Technologie hinter TerraBreeze ist im Moment noch unter Verschluss, welche Details können Sie bereits verraten?



Schmit: Es dreht sich dabei um evaporative Kühlung, also Verdunstungskühler. Solche Geräte befeuchten im Normalfall aber die Raumluft und funktionieren mit einer Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent in Wien demnach etwa zwei Minuten und dann nicht mehr. Mit unserer Technologie können wir die Raumluft kühlen, ohne die Luft zu befeuchten. Man könnte außerdem sagen, dass wir von der Installation her genauso umständlich wie ein Verdunstungskühler sind – also gar nicht.



In den Produktvideos von Social Cooling sind mit Wasser befeuchtete Terracottarohre als Teil des Geräts sichtbar, können Sie darüber mehr erzählen?



Schmit: Das ist korrekt zusammengepuzzelt. Die genaue Umsetzung ist dann wieder etwas anderes. Aber was wir sagen können ist, dass wir es durch diese Terracottarohre schaffen, einen Wärmetauscher mit einem indirekten Verdunstungskühler zu haben. Wir nutzen den Effekt der Verdunstungskühlung, um einen schnelleren Wärmeaustausch zu generieren, pumpen die Feuchtigkeit dabei jedoch nicht in die Luft. So bekommen wir viel Hitze in einer kurzen Zeit mit wenig Strom aus der Luft. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir diese Hitze nicht einfach wie übliche Klimaanlagen zum Fenster rausschmeißen, sondern im Gerät speichern. Ein Teil davon kann auch wieder zurück in Elektrizität verwandelt werden.



>>> Markt für Wohnraumlüftungen angeschlagen



Gibt es neben den ausständigen Patentanmeldungen in Österreich und Luxemburg weitere Gründe, warum Sie Technik geheim halten?



Schmit: Selbst, wenn die Patente durch sind, können wir die Details noch ein Jahr unter Verschluss halten. Das werden wir auch bis aufs Maximum ausnutzen, weil wir aktuell ein kleines Budget haben. Wenn alles so klappt, wie wir es uns vorstellen, laufen wir in Gefahr, dass eine andere Firma das sehr schnell mit anderem Budget kopiert. Wir arbeiten einfach in einer Branche, wo der Wettbewerb aus Giganten besteht.