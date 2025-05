„Alte Hasen“ wissen schon längst, dass man einen Keller nur im Winter dauerlüften sollte, keinesfalls an schwülen Sommertagen. Bei einem solchen Lüften trifft die eintretende feuchte Luft in der Regel auf aus der Winterzeit abgekühlte Wandbereiche. Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen absoluter und relativer Luftfeuchtigkeit. Wenn nun warme Luft in einen Raum strömt und sich dort bspw. an einer kühlen Wand abkühlt, kann die relative Luftfeuchtigkeit auf kritische Bereiche für die Schimmelentstehung ansteigen. Es kommt zu Taupunktunterschreitungen, wobei Wasser an den Wandoberflächen kondensiert. Schimmel entsteht jedoch schon früher – wie gesagt bereits ab einer längerfristig einwirkenden Wasseraktivität von 0,8. Wenn die Kellerwände bzw. der Fußboden zusätzlich Feuchte abgeben, wird der Effekt verschärft.

Als Antwort auf feuchte Wände verstärkt manch ein Nutzer das Lüften, hat er ja gelernt, dass man bei feuchten Innenräumen mehr lüften soll. Das gilt aber nur für Wohnräume in der kalten Jahreszeit, in erdberührten Räumen verstärkt dies nur die Feuchteproblematik. Mitunter werden Keller- oder Souterrainräume auch an die kontrollierte Wohnraumlüftung der darüber liegenden Stockwerke angeschlossen oder einfache Gipskarton-Vorsatzschalen vor feuchten Außenwänden verbaut, was fast immer zu mikrobiellem Befall führt.

