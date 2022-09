Das ATP CO 2 -Tool wurde für den Green-BIM Award 2022, in der Kategorie „Innovative Tools und Produkte“, nominiert. Mit ihm können schon in frühen Planungsphasen Emissionswerte sowie Lebenszykluskosten berechnet werden und so die ressourcenschonendste, energieeffizienteste und CO 2 -ärmste Variante eines Gebäudes bestimmt werden



Der Bausektor erzeugt rund 40 Prozent der globalen CO 2 -Emissionen. Während die Reduktion der roten, d. h. durch den Gebäudebetrieb entstehenden, Emissionen schon länger Standard ist, sind die grauen – materialgebundenen – Emissionen noch kaum beforscht. Mit dem „CO 2 -Tool“ hat ATP nun ein innovatives Berechnungswerkzeug für Autodesk Revit entwickelt, das graue CO 2 -Emissionen bewertbar und in verschiedenen Varianten vergleichbar macht. „Durch Befüllung der Revit-Parameter auf Bauteilebene können wir – mit nur wenigen Klicks – bereits zu Beginn der Planung die Auswirkungen unterschiedlicher Ausführungsvarianten auf den ökologischen Fußabdruck eines Gebäudes untersuchen“, erläutert Michael Haugeneder, Geschäftsleiter von ATP sustain, den Nutzen.

>> Tipp der Redaktion: Diese Beiträge könnten Sie außerdem interessieren!

Lebenszyklusorientierte Planung: Die Chance der frühen Phase

Von Investitions- hin zu Lebenszykluskosten

Allplan Österreich entwickelt CO 2 -Footprint

Wie kann man Nachhaltigkeit messen?