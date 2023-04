Zwei Jahre und zwei Monate habe es von der ersten Schulung von ÖGNI-Auditor*innen zu EU-Taxonomie-Advisors bis zur ersten Stellungnahme von klimaaktiv zum Themenkomplex der EU-Taxonomie gedauert, beginnt die ÖGNI ihre Stellungnahme. Weil man bei der NGO bedacht darauf sei „über den eigenen Tellerrand zu blicken", hat sich die NGO die Interpretation von klimaaktiv durchgesehen, wie sie in einer aktuellen Aussendung informiert. In vielen Punkten stimme die Interpretation mit den eigenen Auslegungen überein, so die Bilanz. In manchen Punkten vertrete die ÖGNI jedoch „aus begründeter Überzeugung oder bereits gemachter Erfahrung" eine andere Meinung.

Etwas schärfer legt die ÖGNI nach, dass die von klimaaktiv „deutlich" hervorgestrichene „Nähe zum BMK" bei der Lösung der Herausforderungen der EU-Taxonomie irrelevant sei. „Hier ist die EU-Kommission entscheidend, mit der die ÖGNI über das World Green Building Council und ihrer Tochterfirma CPEA (Climate Positive Europe Alliance) in Brüssel bereits im direkten Austausch steht. Die EU-Taxonomie ist kein österreichisches Schicksal, sondern ein einheitlich Europäisches", heißt es weiter.