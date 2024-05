Planungsleistungen werden als „Nebenleistung“ in der Errichtung eines Projektes gesehen. Dies entspricht meiner Meinung nach nicht den Bedürfnissen der heutigen Zeit! Der Haustechnikanteil am Bau steigt seit Jahren stetig an, da sich gerade hier die größte Stellschraube der Lebenszykluskosten befindet.



War es vor etlichen Jahren noch egal, wie viele Megawattstunden Gas und Strom eine Immobilie verbraucht hat, so ist dies spätestens seit dem Anstieg der Energiekosten nicht mehr der Fall. Die Betriebskosten sind essenziell für den Erfolg einer Immobilie.



Aber nicht nur das Thema Kosten, sondern auch der CO 2 -Footprint werden in Zukunft ein immer wichtigeres Kriterium sein. Die Frage ist: Wer legt den Grundstein dafür, dass dieser später möglichst klein sein wird?

Richtig: Wir, die Ingenieurbüros! Wir erstellen Konzepte für energieeffiziente Systeme, wir simulieren die Kriterien für das Wohlbefinden der Nutzer*innen, wir leisten Überzeugungsarbeit und bieten Argumente für optimale Lösungen. All das ist essenziell, damit Stakeholder ausreichend Gelder für die TGA-Gelder bereitstellen und eine moderne Immobilie auf den Markt gebracht werden kann.



Jeder einzelne Punkt hat enorme Auswirkungen auf die Lebenszykluskosten. Selbst wenn wir nur eine 20-jährige Nutzung der Immobilie annehmen, zeigt sich, dass die Errichtungskosten nur einen Teil der Lebenszykluskosten ausmachen. Planungsleistungen sind somit aus meiner Sicht keine Nebenleistungen, sie sind ein Hauptkriterium für eine energieeffiziente Zukunft.

