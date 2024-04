Über 10 Jahre wurde am SusTec der ETH zur Dekarbonisierung CO 2 -intensiver Industrien geforscht. Zuletzt wurde diese Forschung auch von Optiml-Mitgründer Evan Petkov für den Immobiliensektor vorangetrieben. Während seiner Promotion erhob er den Bedarf von Asset-Managern anhand einer skalierbaren Lösung für kosteneffiziente Netto-Null-Investitions- und Sanierungsplanung, welche Nachhaltigkeit und Rentabilität zusammenbringt. In diesem Prozess wurden Algorithmen entwickelt und mit mehr als 100 Immobilienexpert*innen verifiziert. Die Ergebnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung des Prototyps, die Optiml mit einem großen europäischen Asset Manager validierte.



Die Vision der Gründer, CEO Evan Petkov, CTO Jordi Campos und CCO Nico Dehnert: Die Immobilienbranche zu digitalisieren. Der Ansatz des PropTechs will Unternehmen dabei helfen, nachhaltige Sanierungsstrategien umzusetzen, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit zu vernachlässigen. Petkov zeigt sich erfreut über die Markteinführung der Software: „Wir sehen uns als Pioniere an der Schnittstelle zwischen PropTech und CleanTech, die Gebäudebestände in Europa dem Ziel der Netto-Null-Emission erheblich näherbringen, und zwar kosteneffizient." Nach erfolgreichen Pilotprojekten in ganz Europa freue man sich uns, im DACH-Raum und der UK zu launchen und bis 2025 weiter innerhalb Europas sowie in die USA zu expandieren.