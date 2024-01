2022 war die Wärmepumpe Österreichs absatzstärkste Energietechnologie. Dank der attraktiven EWP-Förderungen könnte die Wärmepumpe auch weiterhin die Nase vorne haben. Die Anzahl der installierten Geräte steigt also beständig – und damit rein rechnerisch auch die Zahl der Störungsfälle. AITAD, ein deutscher Embedded-KI-Anbieter, sieht an dieser Stelle einen idealen Anwendungsfall für künstliche Intelligenz.



Denn neben Verschleißerscheinungen an dem den Verdichter antreibenden Elektromotor können Störungen in der Wärmepumpe zum Beispiel in Form von zu geringen bzw. zu hohen Temperaturunterschieden in Verdampfer und Verflüssiger auftreten. Die Temperatur des Kühlmittels könnte beim Austritt aus dem Verflüssiger etwa noch zu hoch sein, sodass sie beim Eintritt in den Verdampfer einen zu geringen Unterschied zur Energiequelle hat. Dadurch kann das Kühlmittel weniger Energie aus der Umgebung aufnehmen – die Wärmepumpe arbeitet folglich ineffizient.