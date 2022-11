Die Organisatoren, das BMK, ESA Space Solutions Austria und das Green Energy Lab, Österreichs Innovationslabor für eine nachhaltige Energiezukunft, zeigen sich über die Innovationskraft beim Bewerb erfreut: „Wir haben im Green Energy Lab gemeinsam mit unseren Partnern im Februar dieses Jahres eine spannende Reise mit ‚Space4Energy‘ gestartet. Mit Hilfe unseres großen Netzwerks ist es uns damals gelungen, jene Anwendungsfelder zu identifizieren und in konkrete Challenges zu gießen, die uns einen großen Schritt näher an unser Ziel eines nachhaltigen Energiesystems bringen können", so Mathias Schaffer, Obmann des Labs, zu den Herausforderungen des Energiesektors. Die entwickelten Lösungen würden nun eindrucksvoll zeigen, welchen großen Mehrwert Satellitendaten für die Energiewende bieten können.



Die beteiligten Teams präsentierten am Anfang November in einer digitalen Pitching Session einer hochkarätigen Jury ihre Ergebnisse bzw. erste Prototypen. Der Ideen- und Entwicklerwettbewerb gipfelte schließlich in eine feierliche Abschlussveranstaltung in Graz. Die Klimaschutzministerin zeichnete dabei die nachhaltigsten und innovativsten Lösungen mit dem größten Umsetzungspotenzial aus – über 8.500 Euro wurden an die Siegerteams ausgeschüttet. In den vier Kategorien setzten sich durch: