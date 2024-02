Wie schon die Version aus 2014, weist auch die neue F-Gase-Verordnung in Artikel 17 Quoten für das Inverkehrbringen von teilfluorieren Kohlenwasserstoffen zu. Wichtig ist dabei, dass „Inverkehrbringen“ als erstmalige Lieferung oder Bereitstellung definiert wird, was etwa für den Abverkauf von Lagerbeständen relevant sein kann.

Während es in der alten F-Gase-Verordnung eine Ausnahme für Hersteller oder Einführer mit einer jährlichen HFKW-Menge von weniger als 100 Tonnen CO 2 -Äquivalent gab, ist dieser Passus in der neuen Verordnung nicht mehr enthalten. Die neue Verordnung definiert eine jährliche Höchstmenge an HFKWs, die in der EU in Verkehr gebracht werden darf – alle Nachfragenden konkurrieren dabei um diese Menge, es gibt keine dezidierten Kontingente für Staaten oder Anwendungen.