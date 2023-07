Und noch einmal zurück zu Ihren Mitarbeitenden. Fachkräftemangel ist das Thema unserer Zeit. Ist auch Ihr Unternehmen davon betroffen?

Marcik: Wir haben, Gott sei Dank, einen sehr guten Stamm an Mitarbeitenden, aus jungen bis erfahrenen Mitarbeitenden, die im Schnitt 16,5 Jahre in unserem Unternehmen sind. In unserer Region ist vor allem die Suche nach Lehrlingen eine große Herausforderung, da wir und der Umgebung viel Industrie angesiedelt haben.



Welche Kanäle nutzen Sie, um neue Mitarbeitende zu finden?

Marcik: Wir bewerben unsere Lehrstellen und unsere offenen Stellen über Social Media, in der Lokal-Presse und in persönlichen Gesprächen, auch durch die Mitarbeitende. Weiters findet in Waidhofen/Ybbs einmal jährlich das „karriere clubbing“ statt, eine lokale Lehrlingsmesse, bei der viele Schulen aus der Region zu Besuch kommen, bei dem wir von Anfang an unser Unternehmen präsentieren.



Unserer Branche mangelt es an Nachwuchs – welcher Maßnahmen oder Initiativen bedarf es um den Beruf des Installateurs für Jugendliche attraktiv zu machen?

Marcik: Ich denke die gesamte Branche muss an einem Strang ziehen, um der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, wie zukunftsträchtig und spannend unser Beruf und unsere Branche sind. Und das müssen wir in vielen Bereichen kommunizieren – in Schulen, den Lehrer*innen und den Eltern. Ich denke, dass man hier auch vor allem unsere jungen Mitarbeitende mit einbinden sollte, da diese das am authentischsten machen können.



Ihre Tochter ist erst 9 Jahre alt, Ihr Sohn steht aber mit 14 bereits vor den ersten beruflichen Weichenstellungen – wächst da bereits die 4. Generation heran?

Marcik: Möglicherweise, da sich unser Sohn entschieden hat, ab Herbst die HTL Vöcklabruck mit der Fachrichtung „Gebäudetechnik“ zu besuchen, aber warten wir ab wo es unsere beiden Kids hin verschlägt, das kann man nie wissen, …

