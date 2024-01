Wer im Badezimmer auf Farbe und farbige Akzente setzen möchte, der bleibt im Trend – das sagen die Badezimmertrends 2024 von Großhändler Holter. Was dafür neu ist: Pastelltöne bei Keramik sowie metallische Farben, darunter Bronze und Gold, vor allem bei Armaturen. Auch das beliebte Schwarz bleibt, präsentiert sich laut Holter jedoch zunehmend in einer matten, gebürsteten Ausführung.



Eine spannende Neuerung ist die Pantone-Farbe des Jahres: Pantone Peach Fuzz. Diese warme Farbgebung wird 2024 auch in Badezimmern Einzug halten. Marken wie Catalano sind Vorreiter bei der Verwendung dieser Farbfamilie bei Keramik, und sorgen damit für eine frische Ausstrahlung. Für subtilere Akzente können Tapeten oder Fliesen in diesem Farbschema gewählt werden. Gleichzeitig erfreuen sich monochrome Badezimmergestaltungen auch weiterhin großer Beliebtheit. Einheitliche Farbtöne in unterschiedlichen Abstufungen schaffen ein stimmiges Gesamtbild.

>> Tipp: Noch nicht genug Design- und Badezimmerinspiration? Folgen Sie unseren Badelieblingen auf Instagram und bleiben Sie auch mit unserem Sanitär-Newsletter up to date!