„Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Gäste in das Zimmer führen und dort alles erklären, vom Flatscreen über die Lichtsteuerung und, nicht zuletzt das AquaClean Dusch-WC“, sagt Jaqueline Hanser, Marketingleiterin des Forsthofguts. „Gerade das Dusch-WC ist dabei immer eines der Highlights im Rahmen der Zimmererklärung. Das Feedback dazu ist so gut, dass wir beschlossen haben, die Ausstattung mit Geberit AquaClean auch in unsere Zimmerbeschreibung aufzunehmen“.



Gäste, die die Reinigung mit Wasser noch nicht kennen, haben im Forsthofgut die Gelegenheit, diese in Ruhe auszuprobieren. Für diese Zielgruppe bietet Geberit in Kooperation mit dem Hotel ein besonderes Zuckerl: Beim Kauf eines Geberit AquaClean erhalten die Gäste einen Hotelgutschein von Geberit für einen weiteren Aufenthalt im Forsthofgut.