Ob in Mailand oder anderorts: Derzeit finden wieder Messen rund um Wohnen, Einrichten und auch Badezimmer statt. Sie sind häufig auch ein Platz der Inspiration, Neuheitenschau und Trendsetter. Vieles davon präsentiert auch der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter in seinen Mein Holter Bad Ausstellungen in Österreich und Bayern.



Was die Badezimmergestaltung betrifft, herrscht aktuell eine breite Stil-Vielfalt: Vom „Grünen Badezimmer“ über elegante Luxusbäder bis hin zum generationenübergreifenden Alleskönner. Doch nicht nur Trends und Neuheiten sind entscheidend im Bad, weiß Planungsexpertin Monika Horvath von Holter. „Die gute Mischung macht‘s“, weiß sie und verweist auf das, was im Alltag eine gute Badezimmerplanung ausmacht: „Das ist das Eingehen auf die Wünsche der Kund*innen sowie auf das Platzangebot und natürlich eine gelungene Mischung aus Trend-Produkten und Klassikern“.