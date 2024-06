Parallelen zwischen Cuubuus und Laufen zeigen sich auch beim Thema Nachhaltigkeit, denn beide Unternehmen engagieren sich für die Umwelt: So hat Laufen im letzten Jahr einen CO 2 -freien elektrischen Tunnelofen für die Produktion der Sanitärkeramik im Werk in Gmunden in Betrieb genommen. Cuubus setzt bei das Artmann wiederum, auf ein CO 2 -freies, multifunktionales Gebäude und integriert umweltfreundliche Technologien wie eine Wasser-Wärme-Pumpe, die sich den Donaukanal zunutze macht, oder Photovoltaik auf dem Dach.



Für dieses eigens entwickelte Energiekonzept wurde das Projekt Anfang 2024 auch mit dem Planungszertifikat klimaaktiv Gold ausgezeichnet. Die Auszeichnung von das Artmann mit dem European Property Award in der Kategorie "Architecture Multiple Residence for Austria" unterstreicht den Erfolg der Kooperation. „Dieser Preis würdigt das innovative Design und die nachhaltige Architektur, die durch die Partnerschaft von Cuubus und Laufen ermöglicht wurde", betont Schäfer abschließend.