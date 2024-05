Neben der entspannenden Seite von Vigour White, stand auch der Informationsaustausch im Mittelpunkt. „Wir als GC-Gruppe Österreich verknüpfen hier viel Information rund um Vigour bzw. die neue Designserie White mit einem Event in exklusivem, überschaubarem Rahmen", fasst Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich, zusammen. Man wolle den Installateurpartner*innen so die Möglichkeit geben, Sachinformation und Netzwerken verbinden zu können. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Exklusivlieferanten Vigour für eine Österreich-Premiere der neuen Designserie gewinnen konnten", so Moser weiter und betont: „Mit Vigour bietet die GC-Gruppe Österreich ihren Installateurpartner*innen exklusiven Zugriff auf einen Sanitärlieferanten, mit dem sie vor Vergleichbarkeit geschützt sind und mit dem sie über ein absolutes Alleinstellungsmerkmal verfügen.“ Die Produkte von Vigour sind in den Elements-Badausstellungen in Österreich und über den Fachgroßhandel der GC-Gruppe Österreich erhältlich.