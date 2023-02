In Zuge des Pionierprojektes hat power solution als Gründungsmitglied der WGE die Möglichkeit, die eigene Expertise aus über 20 Jahren Beratung in Energiefragen weiterzugeben. Ein Teil davon ist auch die professionelle Gründung, Planung und Errichtung von Energiegemeinschaften. Mit der Mitgründung der erneuerbaren Energiegemeinschaft im Juni 2021 setzt will das Unternehmen die Frage beantworten, wie Ressourcen für erneuerbare Energien optimal geplant und eingesetzt werden können. Der Zusammenschluss von Energiekonsument*innen ist nicht nur von Bedeutung für die Einhaltung der Klimaziele, sondern stärkt auch die regionale Wertschöpfung und sorgt für Unabhängigkeit von Preisänderungen.