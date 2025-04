Vor etwa zwei Jahren sorgte Hansgrohe mit dem Badkonzept „Green Vision“ für Aufsehen. In der Konzeptstudie erarbeitete das Schiltacher Unternehmen ein maximal nachhaltiges Badezimmer, das bis zu 90 Prozent weniger Wasser und 90 Prozent weniger Energie benötigt – und so im Moment (noch) nicht realisierbar ist.

„Unsere Green Vision verstehen wir als inspirierende Einladung, unseren Umgang mit Wasser im Alltag neu zu denken und gemeinsam ressourcenschonende Lösungen zu entwickeln“, so Hans Jürgen Kalmbach, Vorstandsvorsitzender von Hansgrohe. Nun will der Brausen- und Armaturenhersteller aber immerhin Teile des Zukunftsbades in die Realität umsetzen: Auf der kommenden ISH stellt Hansgrohe eine Grauwasserrecyclinglösung in Kooperation Hydraloop vor. Das niederländische Unternehmen mit 40 Mitarbeitenden ist auf sogenannte "Kreislaufwasserlösungen" spezialisiert.

