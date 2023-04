Bei der Prüfung von Armaturen wird standardmäßig von einer Lebensdauer von 50 Jahren ausgegangen. „Gemeinsam mit Hawle hat sich unser interdisziplinäres Team am OFI der Herausforderung gestellt und ein Prüfsetting entwickelt, das eine Nutzungsdauer von 100 Jahren berücksichtigt“, so Sturmlechner. Basierend auf der ÖNORM EN 12842:2012 und der ÖNORM EN 14901-1:2019 wurde das System 2000 von Hawle im OFI Labor unterschiedlichen Tests unterzogen.



Es wurden Belastungstests durchgeführt, die für die Haltbarkeit des Produktes und die langfristige Funktionsfähigkeit des Systems wesentlich sind. Sturmlechner führt weiter aus: „Um eine erwartete Nutzungsdauer von 100 Jahren zu simulieren, wurden die Parameter der Prüfungen modifiziert, und so beispielsweise zusätzlich zur Prüfung der Hitzebeständigkeit in Luft und Wasser auch eine Beständigkeitsprüfung in einem extrem korrosiven Medium durchgeführt.“