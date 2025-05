Die Kammer der Ziviltechniker*innen hat 2023 eine Umfrage unter ihren Mitgliedern durchgeführt, da es vermehrt zu Beschwerden über lange Verfahrensdauern im Bereich der Länderkammer Wien, Niederösterreich und Burgenland kam, insbesondere in Wien. Damals konnten in Wien immerhin 33 Prozent der Projekte innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden. Zum Vergleich: In Niederösterreich konnten 2023 78 Prozent der Verfahren innerhalb von 6 Monaten beendet werden, im Burgenland sogar 89 Prozent.

2025 wurde erneut eine Umfrage mit den gleichen Fragen durchgeführt. Laut den Rückmeldungen hat sich die Situation in fast allen Bereichen und allen drei Bundesländern verschlechtert. In Wien konnten 29 Prozent der Projekte innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden, in Niederösterreich 65 Prozent und im Burgenland 76 Prozent. 33 Prozent der Projekte, die derzeit in Wien genehmigt werden, hatten eine Verfahrensdauer von über einem Jahr. Zum Vergleich: In Niederösterreich waren es 7 Prozent und im Burgenland 6 Prozent.

Bei der Umfrage wurde keine exakte Verfahrensdauer erhoben. Aufgrund der Komplexität der Baugesetze und -normen kann es auch durch Nachforderungen zu gerechtfertigten Verzögerungen kommen. Immerhin gaben die teilnehmenden Ziviltechniker*innen durchaus zu, dass Ergänzungen erforderlich und gerechtfertigt waren, und zwar bis zu 40 Prozent in Wien. Ebenfalls in Wien geben allerdings 20 Prozent der Befragten in fast allen Planungsfeldern an, dass aus ihrer Sicht der Irrtum bei der Behörde lag. Ein Wert, der in Niederösterreich und im Burgenland besser ausfällt.